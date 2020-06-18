رسائل من القلوب لأبطال خط الدفاع الأول في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجّه المئات من الزوار والمتسوقين في «ابن بطوطة مول»، رسائل شكر من القلوب لأبطال خط الدفاع الأول بدبي، على جهودهم الاستثنائية في مواجهة فيروس «كوفيد-19»، من خلال توقيعهم على اللوحة التكريمية العملاقة.

وتبارى زوار المركز ذي الطابع الأثري التاريخي، في توجيه 328 رسالة مملوءة بالحب على اللوحة البالغة مساحتها 40 متراً مربعاً، والمخصصة للكوادر الطبية، والسائقين، والعلماء، ومورّدي الأغذية، وفرق التعقيم، وذلك خلال نصف يوم فقط.

وأعلن المركز أنه يتم حالياً تركيب لوحة أخرى تبلغ ضعف حجم اللوحة الأولى في ردهة بلاد فارس، وستكون جاهزة لجمع أكثر من 700 توقيع إضافي نهاية عطلة الأسبوع الجاري.

وقالت مديرة الأصول في «نخيل مولز»، جيل سانجستر: «لقد حظيت اللوحة التكريمية العملاقة لجمع التواقيع بإقبال كبير من قبل الزوار والمتسوقين، ولذا جهّزنا لوحة أخرى بضعف حجم الأولى».

وأضافت «يسعدنا أن نشارك مع العديد من الزوار والمتسوقين في التعبير عن تقديرنا لجهود وتفاني أبطال خط الدفاع الأول بدبي على جهودهم الاستثنائية في هذه الأوقات الصعبة».

وأشارت سانجستر إلى أن اللوحة التكريمية العملاقة تأتي مكملة للعديد من المبادرات الأخرى في مراكز التسوق التابعة لـ«نخيل مولز»، بما في ذلك حملة «شكراً أبطالنا»، التي تقدم بطاقات هدايا وتذاكر سينما مجانية وخصومات للكوادر الطبية، وتستمر طوال شهر يونيو الجاري.

جيل سانجستر:

«بعد الإقبال الكبير من قبل الزوار والمتسوقين، جهّزنا لوحة أخرى بضعف حجم الأولى».

328

رسالة تزيّنت بها اللوحة خلال ساعات قليلة.

المبادرة تحتفي بأصحاب الجهود الاستثنائية في هذه الأوقات الصعبة.

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