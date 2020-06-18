حفل جوائز إيمي التلفزيونية في موعده

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قالت شبكة «إيه.بي.سي»، أول من أمس، إن حفل جوائز إيمي التلفزيونية، وهو واحد من أكبر الأحداث في صناعة الترفيه، سيقام في 20 سبتمبر المقبل، كما هو مقرر له، وسيقدمه المذيع جيمي كيمل.

ولم تقدم الشبكة، وهي جزء من شركة والت ديزني، تفاصيل عن كيفية إقامة الحفل، الذي يقدم أرفع الجوائز للأعمال التلفزيونية، في وقت تسببت فيه جائحة فيروس كورونا في إلغاء عدد من الأحداث التي تبث على الهواء مباشرة.

وقال كيمل في بيان: «لا أعرف أين سنقوم بذلك، أو كيف سنقوم به، أو حتى لماذا نقوم به، لكننا سنقيمه (الحفل)، وأنا سأقدمه».

وعادة يذاع الحفل على الهواء مباشرة في لوس أنجلوس أمام جمهور من ألمع النجوم، وتسبقه مراسم على البساط الأحمر. ولم يكن واضحاً إن كان الحدث سيقام هذا العام بسبب القيود على التجمعات الكبيرة، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ووفقاً لمجلة فارايتي، أفاد بيان، أول من أمس، بأن التفاصيل بشأن كيف سينتج العرض ستعلن قريباً.

وتشمل السيناريوهات المطروحة للدراسة إقامة حدث افتراضي بالكامل، أو عرض مزيج من اللقطات المسجلة مسبقاً، مع ظهور لبعض النجوم على الإنترنت.

الحفل واحد من أكبر الأحداث في صناعة الترفيه.

السيناريوهات المطروحة تشمل تنظيمه افتراضياً بالكامل.

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