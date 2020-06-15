مودي ونجوم بوليوود ينعون سوشانت سينغ

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

نعى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الممثل سوشانت سينغ راجبوت، الذي عثر عليه مشنوقاً في منزله بمومباي، أمس.

وقال مودي في تغريدة «سوشانت سينغ راجبوت، كان نجماً شاباً لامعاً رحل مبكراً. لقد تفوق في الأعمال التلفزيونية والأفلام، ألهم صعوده في مجال الترفيه كثيرين، وترك بموته عدداً من الأعمال الخالدة». وأضاف «أشعر بالصدمة لوفاته. قلبي مع أسرته ومحبيه».

وكانت شرطة مومباي قد أعلنت أمس أنه تم العثور على سوشانت (34 عاماً) مشنوقاً في شقته في مومباي. وقال المسؤول في الشرطة مانوج شارما: «لقد انتحر في منزله في باندرا، وفريقنا موجود هناك».

وكان آخر ما كتبه سوشانت على صفحته على موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور، نعياً لوالدته: «ماضٍ مشوّش يتبخر من قطرات الدموع، أحلام مستمرة ترسم ابتسامة وحياة سريعة، تتأرجح بين الاثنين». ودرس سوشانت الهندسة في نيودلهي قبل أن يتجه إلى التمثيل.

من جهته، غرّد الممثل أكشاي كومار قائلاً: «هذه الأنباء أصابتني بالصدمة وجعلتني غير قادر على الحديث، أتذكر مشاهدة سوشانت في فيلم شييهوري، وكم استمتعت بالفعل، وأخبرت صديقي المنتج ساجيد أنني كنت أتمنى المشاركة في هذا الفيلم.. لقد كان ممثلاً موهوباً».

وكتب الممثل أجاي ديفجان «نبأ وفاة سوشانت سينغ محزن للغاية، يا لها من خسارة مأساوية، أقدم التعازي لأسرته ومحبيه».

وأعرب الممثل نواز الدين صديقي عن عدم قدرته على تصديق هذا النبأ: «لا أصدق كل هذا، ممثل جميل وصديق عزيز».

وقال الممثل أبهيشيك باتشان إنه لا يصدّق ما جرى، وكتب «الأمر صادم للغاية».

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