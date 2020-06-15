تخريب تمثال صحافي إيطالي شهير

المصدر: روما - أ.ف.ب

تعرّض تمثال الصحافي الإيطالي الشهير، إندرو مونتانيلي، للتخريب بطلاء أحمر، أول من أمس، على يد مجهولين في حديقة تحمل اسمه أيضاً في ميلانو، كما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيطالية عبارة «عنصري ومغتصب» مكتوبة بطلاء أسود على قاعدة التمثال. وهي الحادثة الأولى لتخريب تمثال في إيطاليا منذ موجة التظاهرات التي عمّت أنحاء عدة من العالم بسبب مقتل جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي توفي في 25 مايو الماضي، اختناقاً، فيما كان شرطي أبيض يضغط بركبته على عنقه في مينيابوليس خلال عملية توقيفه.

وفي الأيام الأخيرة، طلبت جمعية إي سنتينيلي «المناهضة للفاشية» من رئيس بلدية ميلانو إزالة تمثال الصحافي الذي اتهمته بالزواج من طفلة في إثيوبيا خلال الفترة الاستعمارية الإيطالية لإفريقيا، إلا أن رئيس البلدية، بيبي سالا، رفض الطلب، وأيده وزير الخارجية لويجي دي مايو.

ومونتانيلي (1909-2001) هو مؤسس صحيفة «إل جورنالي»، وصحافي وكاتب مقالات إيطالي شهير، عرف خصوصاً خلال فترة عمله في صحيفة «كورييري ديلا سيرا». وفي عام 1935 تطوع للمشاركة في الحرب في إريتريا بقيادة موسوليني.

وأدت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية بعد وفاة جورج فلويد، إلى عمليات تخريب لتماثيل شخصيات مثيرة للجدل في أنحاء العالم.

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