من هي دينا مراجيح التي أثارت غيرة وغضب فناني مصر؟

المصدر: نجلاءسليم-القاهرة

دينا مراجيح فتاة بسيطة في العقد الثاني من عمرها، تنتمي لمنطقة شعبية في مصر، واشتهرت ببعض الفيديوهات على يوتيوب مع صديقها جو وأصبحت عرضة للتنمر بسبب جملها العفوية التي تعكس عدم وجود ثقافة بالاضافة لمظهرها البسيط، وبهذا تحولت دينا مراجيح الى أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي واشتهرت بعبارة "جود لاك يا جو جود لاك يا قلبي".

وفجأة وبدون سابق انذار تسببت دينا في حدوث انقلاب في الوسط الفني المصري لمجرد ظهورها في أحد مشاهد مسلسل "لية لأ" للفنانة أمينة خليل وهاني عادل وهالة صدقي وشيرين رضا، ومن اخراج مريم عوف وتأليف مريم نعوم، واتهم الكثيرون صناع المسلسل بتشجيع التفاهة بتقديم دينا كممثلة رغم كم السخرية التي تحصده على مواقع التواصل الاجتماعي، وذهب البعض الى أن على ابناء الوسط الفني وخريجي المعاهد المتخصصة أن يتنحوا جانبا لأن صناع الاعمال لا يختارون الا اشخاصا لا يمثلون أية قيمة فنية أو يحملون موهبة وكل مؤهلاتهم مجرد فيديوهات حققت مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لو كانت الضجة بسبب سوء المحتوى أو ضحالة ما يقدمه هؤلاء الأشخاص.

وثار الجدل بشكل كبير جدا لدرجة خروج مخرجة المسلسل لتقول أنها حرة في اختيار ما تراه مناسبا من ممثلين وليست مطالبة بتبرير اختياراتها الفنية طالما ترى فائدة من مشاركة أي شخص مهما كان.

وخرج المخرج سامح عبد العزيز ليدافع عن اختيار دينا مراجيح وصديقها جو وظهورهما في مشهد بقوله.. أن المخرج من حقه أن يختار ما يناسب عمله ومن وجهة نظره وليس معنى ظهور شخص عادي في مسلسل أو مشهد أن يتم الهجوم على المخرج وصناع العمل، أو أن هذا سبب للقول بأننا نستغني عن الموهوبين والدارسين للفن لتشجيع ظواهر وسائل التواصل الاجتماعي فمثلا في مسلسل "بين السرايات" كان الاختيار الامثل له كمخرج هو أشخاص عاديين لأنه أراد وجود تلقائية وبساطة حقيقية بين مجاميع الممثلين وهذا لم يجده بين الممثلين المحترفين.

ووسط كل هذا الصراع الذي اندلع خرجت دينا مراجيح في أحاديث صحفية لتقول لكل مهاجميها أنها تسامحهم ولن ترد على الاساءة والهجوم لأنها انسانة متسامحة.

مشيرة أنها تعودت على الانتقادات وهي ليست أول مرة تتعرض لها.

وأضافت دينا أنه حقيقي جدا ما يتردد بخصوص حصولها على الدور لانها ترند على يوتيوب بفيديوهاتها المميزة خاصة أن الناس تحبها وتراها دمها خفيف ولديها قبول كبير جدا، وأضافت "رأت المخرجة أني مناسبة للدور وهي حرة في رأيها"، وأوضحت مراجيح أنها ستشارك في أعمال فنية أخرى قريبا وستكون مفاجأة.

وحول اتهامها بانها تقدم فنا هابطا قالت دينا "من حق الناس ان يشاهدوا أشخاصا يحبوهم، وليس من حق أحد أن يقول فن هابط أو ناجح فالناس هي من تحدد، والدليل نجاح حسن شاكوش وحمو بيكا رغم كل الناس التي حاربتهم".

ويذكر أن احدى خبيرات التجميل قامت بعمل مكياج لدينا مراجيح في المسلسل وغيرت من ملامحها تماما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news