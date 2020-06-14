محبو الكاريوكي يغنون مجدداً في اليابان

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

سمحت اليابان لمحبي الكاريوكي مجدداً بالغناء، لكن مع اتخاذ احتياطات لجعل الأداء أكثر سلامة، فيما تتعافى البلاد من جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد-19).

وعلى سبيل المثال، يتم قياس درجات حرارة المترددين في سلسلة «كاريوكي مانيكينكو» في طوكيو، قبل الدخول، بآلة تستخدم الذكاء الاصطناعي، حسب ما ذكرت صحيفة «طوكيو شيمبون» أمس.

وسيغني الراغبون في غرف الكاريوكي بميكروفونات مغطاة بقماش وقمع من البلاستيك الشفاف، لوقف الرذاذ من الانتشار خلال الغناء.

وتطهر الغرف بانتظام من جانب أشخاص يرتدون كمامات وأقنعة بلاستيكية، وبالإضافة لذلك يتحدد عدد الضيوف وفقاً لحجم الغرفة والتهوية.

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