خطوبة نيلي كريم من صديق عمرو دياب المقرب

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت النجمة المصرية نيللي كريم، خطوبتها على رجل الأعمال المصري عمر إسلام من خلال تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام.

وحسمت النجمة المصرية الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت أمس صورة لها عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، ظهرت فيها ممسكة يد رجل. وكشفت مصادر مقربة من النجمة المصرية أن الخطوبة تمت في حفل عائلي اقتصر على 4 أفراد من كل عائلة، احتراماً لإجراءات الوقاية من "كورونا" مرجحين أن يكون الزواج في سبتمبر المقبل. وفي حال إتمام الزواج، سيكون عمر هو الزوج الثالث لنيللي كريم، التي لديها أربعة أبناء وبنات من زيجتيها السابقتين.

وعمر إسلام شلبي تخرج من الجامعة الأميركية في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن درس الاقتصاد، وعمل مع والده في مشروعات عدّة، وهو الصديق المقرّب من الفنان عمرو دياب وتجمعهما صداقة عائلية منذ سنوات طويلة، وكانت العلاقة تتخطاهما إلى صداقة أكبر بين زوجتيهما السابقتين زينة عاشور وجنان شحاذة.

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