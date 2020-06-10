بعد إصابات " كورونا".. قناة مصرية تبدأ بث برامجها من البيت عبر «سكايب»

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

يبدو أن جائحة كورونا وعدم القدرة على إيجاد حل نهائي لها على المدى المنظور، دفع بمؤسسات إعلامية عدة في مصر إلى إيجاد حلول وبدائل تضمن استمرارية العمل وسلامة العاملين، ومن هذه المؤسسات قناة «سي بس سي» التي أصيب عدد من مذيعيها مثل دينا حويدق، وريهام السهلي، وأية عبد الرحمن، بفيروس كورنا، فقررت ادراة القناة تقديم برامج من المنزل وسط حالة الخوف التي انتابت طواقمها الفنية من مذيعين ومخرجين وفنيين وإداريين، وبدأت القناة بالفعل في أذاعة عدة برامج من المنزل بطريقة «سكايب» مثل برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي عرضت أول حلقاته من المنزل، وقدمته الإعلاميات مفيدة شيحة، وسهير جودة، ومنى عبد الغني، وحل ضيفا خلال اليومين الماضيين العديد من المشاهير عبر «سكايب»من بينهم الفنان محمود حافظ، والفنانة الشابة ليلى خالد فضة، والدكتورنبيل القط استشاري الطب النفسي، والدكتورة ملكة فؤاد أستاذ التحاليل الطبية بكلية طب قصر العيني.

وفي أول ظهور لفريق عمل البرنامج بالكامل من المنزل، بدأ عرض برنامج

It’s Show time،من تقديم مها الصغير ودينا حويدق، وذلك بعد إصابة الأخيرة بفيروس كورونا، حيت تواصل تقديم الحلقات خلال فترة تواجدها في العزل المنزلي.

كما انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، من المنزل، ويتناول خلالها أحدث المستجدات على الساحة المصرية، في كثير من القطاعات.

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