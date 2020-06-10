كمامة الابتسامة.. تلبّي المعايير الصحية والإنسانية

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

ابتكر مستثمرون شباب بلجيكيون قناعاً يظهر بسمات الأشخاص الذين يضعونه، ولقيت الفكرة استحسان جهات عدة، بينهم الندّل في المطاعم، والمعالجون الراغبون في إظهار جانب إنساني أكبر لمرضاهم.

ويقوم هذا القناع، الذي يحمل اسم «سمايلينغ ماسك»، على التقاط جهاز تصوير فوري صورة للجزء السفلي من الوجه، ثم طبعها على كمامة قماشية. ولا تستغرق العملية سوى دقائق، وهي ممكنة أيضاً عبر الإنترنت مع نتيجة واقعية بدرجة كبيرة.

وقال أحد مؤسسي شركة «تشيزبوكس» المصنّعة للأقنعة، شارل دو بيلفروا: «في المستشفيات ودور المسنين وبعض المتاجر، يُنظر إلى الأقنعة المسماة جراحية في أحيان كثيرة على أنها تفتقر إلى الجانب الإنساني، ومع إعادة الطابع الحقيقي لوجه الطبيب أو المعالِجة، يتحسن الوضع النفسي لدى المرضى، ونوجِد فائضاً من الحنان».

وأضاف: «فلنكن واضحين، هي ليست أقنعة جراحية لكنها ليست أيضاً إكسسوارات».

وأثارت الفكرة إعجاب مستشفى بروغمان، وهو من أكبر المؤسسات الاستشفائية في العاصمة البلجيكية، ويُعنى خصوصاً باستقبال الأطفال المرضى.

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