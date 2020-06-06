سحب مخطوطات تونسية من البيع في مزاد بباريس

المصدر: تونس ■د.ب.أ

أعلن مندوب تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم عن سحب قطع ومخطوطات أثرية تونسية كان مقرراً بيعها في مزاد فرنسي من دون علم السلطات. وأفاد المندوب غازي الغرايري في تدوينة عبر «تويتر» بأن سحب القطع، التي كان مقرراً عرضها في وقت لاحق الشهر الجاري في صالون دروو الباريسي، تم إثر إجراءات مكثفة. وكان المعهد الوطني للتراث في تونس قد أعلن في وقت سابق أنه لا علم له بتاريخ مغادرة القطع الأثرية، وعددها 114، للبلاد، كما لم يصدر بشأنها أي ترخيص من قبل وزير الثقافة. وأوضح المعهد أن القطع المعروضة لا تنتمي لأي متحف أو مخزن وطني، وهي ملكية خاصة، وجميعها من مجموعة الباحث والمؤرخ التونسي الراحل أحمد الجلولي سليل العائلة الحسينية في تونس منذ القرن الـ18 وحتى القرن الـ20.

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