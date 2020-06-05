تونس.. طائرات مسيرة تراقب حرارة المواطنين

المصدر: تونس -د ب أ

بدأت السلطات في تونس اليوم استخدام أربع طائرات درون(مسيرة) للتقصي عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بالعاصمة. وحلقت أولى الطائرات المسيرة عن بعد اليوم في شارع الحبيب بورقيبة للتقصي عن حرارة المواطنين وسط التجمعات.

والطائرات التي وفرتها وزارة الصحة مجهزة بكاميرا حرارية ومكبرات صوت، ومن مهامها إجراء مسوحات لقياس درجات الحرارة لدى المواطنين المتواجدين في محيط يتسع قطره الى 7 كيلومترات.

والطائرات مجهزة أيضا بمكبرات صوت تمكن من تمرير رسائل للمواطنين للوقاية من مخاطر الوباء.

وأعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في وقت سابق اليوم، خلو البلاد من الإصابات بالفيروس محليا بخلاف الحالات الوافدة من الخارج.

وقالت العضو باللجنة نصاف بن علية في مؤتمر صحفي إنه مع توقف انتشار الفيروس محليا فإن الاهتمام سيكون موجها خلال المرحلة القادمة نحو التقصي عن الفيروس لدى العائدين إلى البلاد في رحلات الاجلاء.

وبدأت تونس منذ أمس الخميس، المرحلة الثالثة والأخيرة لتخفيف قيود الحجر الصحي الموجه قبل رفعه نهائياً يوم 14 يونيو الجاري ومن ثم فتح الحدود بالكامل يوم 27 من الشهر ذاته.

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