تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

تحسنت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأخيرة من أمس الأربعاء، وانخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، وفق ما كشف مصدر طبي، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات صحافية، موضحاً أن حالة الجداوي أصبحت طبيعية للغاية، كما تحسن الضغط والنبض لديها.

وأشار المصدر أنه الجداوي رغم تحسن حالتها ما زالت على جهاز التنفس، بغرفة العناية المركزة، وفي حالة تحسن واستقرار حالتها في الساعات المقبلة سيتم نقلها إلى غرفة عادية. لافتا إلى ان الجدل الذي صار حولها وشائعات وفاتها التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان لها دورا كبيرا في تدهور حالتها.

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