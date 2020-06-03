في ألمانيا.. الإغلاق يضع آلاف الزيجات بخطر

المصدر: برلين - د.ب.أ

على مدار الأشهر الماضية، قضى ملايين الأزواج في أنحاء العالم وقتاً طويلاً مع بعضهم بعضاً أكثر من المعتاد، في ظل تفشي وباء كورونا، ما وضع ضغطاً كبيراً على العلاقات المنزلية.

وفي ألمانيا، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «بارشيب» الإلكترونية، أن 27% من الأزواج لا يشعرون بالثقة مما إذا كانت العلاقة ستنجو من الأزمة دون ضرر.

وتعتقد مستشارة العلاقات الأسرية آن - مارلينه هانينغ، أنه من المهم أن نفهم كيف وصلنا إلى هذا الوضع. وأضافت: «أجسامنا وعقولنا مستعدة للخطر مثل القتال أو الهروب»، مضيفة أن الفرار لم يكن ممكناً خلال الأسابيع الأخيرة.

وتابعت هانينغ: «هناك خطر أن يبدأ المرء في أن يرى شريكه كعدو».

وأكدت باربرا لوبيش، من رابطة المعالجين النفسيين في ألمانيا، أهمية ألا يأخذ الشريكان كل كلمة تتردد بينهما بمعناها الحرفي.

ويجب البحث عن مشاريع مشتركة يمكن أن يفعلها الثنائي معاً، غير أن الخبراء يعتقدون أنه من المهم أيضاً للغاية خلق مساحة شخصية وحمايتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news