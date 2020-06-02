كوريا الجنوبية ستجرب عقاراً محتملاً لـ«كورونا» على البشر في أوروبا

المصدر: سيؤول - رويترز

قال مسؤول بارز بقطاع الصحة اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية تتوقع أن تبدأ الشهر المقبل في أوروبا التجارب السريرية لعقار تجريبي لعلاج «كوفيد-19» تطوره شركة «سيلتريون»، وإنها تأمل في توفير إمدادات ضخمة من الدواء بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وذكرت «سيلتريون» أمس الاثنين أن علاجها التجريبي المضاد لمرض كوفيد-19 أظهر انخفاضاً في الحِمل الفيروسي يصل إلى 100 ضعف في التجارب على الحيوانات، مشيرة إلى أنها تهدف إلى بدء التجارب السريرية على البشر في أواخر يوليو المقبل.

من جهته، قال كون جون وك نائب مدير المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفادة يومية «سيكون من الصعب إجراء تجارب سريرية في الداخل بسبب انخفاض أعداد الإصابات الجديدة، وعلمنا أن المباحثات جارية مع دول أوروبية بشأن التجارب».

وأضاف أن هذه العملية يمكن أن تمهد الطريق أمام كوريا الجنوبية لتأمين إمدادات كبيرة من العلاج بحلول النصف الأول من العام المقبل.

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