عرض «سري» للألعاب النارية في اليابان

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

تستعد جمعية لعشاق الألعاب النارية في مقاطعة أكيتا شمال شرق اليابان، لإطلاق مجموعة عروض ألعاب نارية في أنحاء البلاد في وقت واحد هذا الصيف، دون الإعلان مسبقاً عن الموعد أو أماكن إطلاق العرض.

وذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية للأنباء، أن العرض السري يهدف إلى دعم قطاع الألعاب النارية في أنحاء اليابان، الذي يعاني بسبب إلغاء الطلبات وتأجيل العروض بسبب أزمة وباء «كورونا».

ولم تحقق شركات الألعاب النارية أي إيرادات تقريباً بسبب جائحة «كورونا». وتأمل المجموعة، التي تضم هواة الألعاب النارية، أن يساعد العرض الأشخاص الذين يعانون بسبب الوباء على استعادة ابتسامتهم. وسيستمر العرض المقرر في يوليو أو أغسطس لمدة تصل إلى 10 دقائق، ولن يتم الكشف عن التوقيت والمواقع مسبقاً لمنع الحشود الكبيرة من التجمع.

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