سريلانكا ترحّب بسياح محدودين.. بشهادة خلو من «كوفيد-19»

المصدر: كولومبو - رويترز

ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» المحلية أن سريلانكا تعتزم معاودة فتح قطاع السياحة في منتصف يونيو الجاري، لكن ستسمح فقط باستقبال مجموعات صغيرة من الزوار في بادئ الأمر.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن أمين وزارة السياحة إس. هيتياراتشتشي، إنه سيجري السماح لعدد محدود من المجموعات الصغيرة من شتى أنحاء العالم بالزيارة والإقامة داخل مجموعة معتمدة من فنادق الخمس نجوم التي تلتزم بإجراءات أمان صارمة.

وأضاف «سيُطلب من السائحين حمل شهادة خلوهم من (كوفيد-19)، على أن تكون صادرة عن حكوماتهم أو وكالة ذات سمعة طيبة»، مشيراً إلى أنه سيكون على السائح أيضاً الانتظار عند وصوله إلى المطار لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا.

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