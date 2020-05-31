وفاة الهادي الصديق أحد أبرز قامات الدراما السودانية في حادث مفجع

المصدر: متابعة الامارا اليوم

خسرت السودان، فنانها الكبير الهادى الصديق (72 عاما)، أحد أبرز قامات الدراما السودانية، بحادث مروري.

ونعى الاتحاد العام للمهن الدرامية السوداني، بمزيد من الحزن، الفنان الدرامي، و"نجم الإذاعة والتلفزيون والمسرح،الهادي الصديق، الذي أثرى الحياة الدرامية والإبداعية ولم يفتر له عزم للحظة مماته بحادث مروري مفجع".

ومنذ السبعينيات وثمانينات القرن الماضي حقق الصديق مكانة بارزة من خلال عدد كبير من الاعمال المهمة التي شارك فيها مثل "الدهباية" و"ليلة رهيبة" و"أيادي القدر" و"صرخة في وادي الصمت".

و من أشهر أعماله "دكين"، وهو مسلسل أنتج في عام 1997، وأعيد بثه في تلفزيون السودان وبعض القنوات الإفريقية في عام 2017.

ونعى وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، "للامة السودانية ممثلا دراميا وأستاذا جامعيا كانت له إسهامات مقدرة في العمل الدرامي والمسرحي".

وقال فيه: "هو المبدع الأستاذ الهادي الصديق الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها، حيث يعد الراحل من أعمدة الدراما السودانية وأركانها".

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