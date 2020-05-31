كوري ينهي احتجاجاً غريباً استمر 355 يوماً

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أنهى رجل مفصول من وظيفته بمجموعة سامسونغ غروب في كوريا الجنوبية احتجاجاً استمر لمدة عام فوق برج مراقبة لحركة المرور بطول 25 متراً.

وهبط الرجل ويدعى كيم يونغ هي من فوق البرج القريب من مقر الشركة في سيؤول بعدما حصل على اعتذار. وكان قد تم فصل كيم قبل 25 عاماً، بسبب محاولته إنشاء نقابة للعمال. وأخفق طوال 24 عاماً في أن يعود للشركة، وصعد في يونيو 2019 إلى سطح برج مراقبة المرور، وأقام منصة للاحتجاج على الشركة من خلالها.

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