تداعيات «كورونا» تصل إلى «الحيتان الحقيقية»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

تتعارض القيود المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا مع تعاون عمره أعوام عبر الحدود، لوقف تراجع أعداد «الحيتان الحقيقية» المهددة بالانقراض في شمال المحيط الأطلسي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن خبراء الحفاظ على الطبيعة القول إنه من بين التداعيات الناتجة عن قيود مكافحة الوباء وقف الرحلات الجوية، إذ أجبرت الموارد المجهدة الحكومة الاتحادية الكندية على خفض بعض رحلات المراقبة فوق خليج سان لورانس.

وأوضح الخبراء أن حظر التجمعات وغلق الحدود مع الولايات المتحدة وبين المقاطعات سيعرقلان أيضاً البحث هذا الصيف حول أسباب نفوق هذا النوع، ويعيقان مهام إنقاذ الحيتان.

ويقوم باحثون كنديون وأميركيون برحلتين في الخليج كل صيف، لالتقاط صور قريبة، وجمع عينات من الحيتان المهاجرة.

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