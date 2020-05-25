"لعبتي مع الأسد"..محمد وزيري يرفع دوعى لإثبات زواجه السري من هيفاء وهبي

المصدر: متابعة الامارات اليوم

رفع الملحن المصري محمد وزيري ومدير أعمال الفنانة هيفاء وهبة السابق دعوي قضائية، للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة بعد اتهامها له بسرقتها. وتحددت أولى جلسات المحاكمة في يونيو المقبل، وجاءت هذه الدعوى بعد تحرير هيفاء محضرا ضد وزيري لاتهامه بسرقة ملايين الجنيهات منها إثر استغلاله لتوكيل خاص يمنحه الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها من منظمي الحفلات والمنتجين والمحطات الفضائية.

وكانت حدة الأزمة قد تصاعدت بين الملحن المصري محمد وزيري والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي اتهمته مؤخرا بسرقة ملايين الجنيهات وصلت إلى 63 مليون.

ونشر محمد وزيري، صورة مع محاميه أشرف عبد العزيز من خلال حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب عليها: "خسرتني للأبد وكلمة وقلتها لعبت مع الأسد يبقى استحمل بقى مع أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض". ردت هيفاء وهبي، على كلام وزيري بكلمات نابية.

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