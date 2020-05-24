إقامة عيد فاخرة بمنتجعَي «ون آند أونلي» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يخصص منتجعا «ون آند أونلي رويال ميراج» و«ون آند أونلي جزيرة النخلة» باقات مميزة لقضاء عطلة استثنائية للراغبين في ملاذ منعزل وفائق الترف لعطلة عيد الفطر.

وسيتنعم الضيوف في منتجعَي «ون آند أونلي» بإقامة مميزة بدءاً من الحدائق الغنّاء الفسيحة وشواطئ الرمال الذهبية الخاصة، وصولاً إلى الأجنحة الأنيقة والفلل التي توفر أقصى درجات الخصوصية والخدمات الاستثنائية، وبالتالي يوفر هذان المنتجعان في دبي للمقيمين فرصة قضاء أروع الأوقات بجانب البحر.

يقع منتجع «ون آند أونلي رويال ميراج» على شواطئ جميرا، ويعاود الآن استقبال ضيوفه ليوفر لهم عطلة مميزة على شواطئ الإمارات. وسيتسنى للضيوف الاختيار من بين مجموعة من الغرف والأجنحة وفيلا آسرة على مقربة من الشاطئ مع حديقة وحوض سباحة خاص وشرفات فسيحة بكلفة تبدأ من 1550درهماً لليلة الواحدة، وتشمل الفطور ورصيداً يومياً من المنتجع بقيمة 500 درهم ليتمّ إنفاقه في المطاعم الفاخرة، مع إمكانية تسجيل وصول مبكر ومغادرة متأخرة مضمونة. يحتضن المنتجع مساحات رحبة من الحدائق الغنّاء وشاطئاً خاصاً يمتدّ على مسافة كيلومتر واحد، كما يضمّ مطاعم «دريفت بيتش كلوب»، و«أو زون»، و«ذا جتي لاونج»، و«ذا دايننغ روم» الفاخرة، حيث يقضي الضيوف أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء. يقع فندق «ون آند أونلي جزيرة النخلة» على طرف الهلال الغربي لنخلة جميرا، ويمنح الضيوف فرصة الهرب من ضجيج المدينة للتنعّم بملاذ حصري في جزيرة تخطف الأنفاس، ويمكن الوصول إليه على متن القارب إلى مرسى المنتجع الخاص أو عبر طريق متعرج. وتبدأ كلفة العطلة المميزة على شواطئ الإمارات من 1950 درهماً لليلة الواحدة، وتشمل الفطور وإمكانية تسجيل الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة، فضلاً عن رصيد بقيمة 500 درهم يتمّ إنفاقهاعلى المأكولات والمشروبات في مطاعم المنتجع.

الأجنحة الأنيقة والفلل توفر أقصى درجات الخصوصية والخدمات الاستثنائية.

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