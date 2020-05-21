طقوس الشاي وعين النحلة تفوزان بـ «صور_من_المنزل»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت المسابقة العالمية للمهرجان الدولي للتصوير #صور_من_المنزل، التي ينظمها المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، عن الفائزين بجوائز أسبوعها الخامس، وهما المصور شجيث أوندن شيرياث، المقيم في أبوظبي، الذي حاز المركز الأول عن لقطته «نسترخي مع شاي الليمون بالنعناع»، فيما نال المركز الثاني المصور ماني فاجوتاج، المقيم في دبي، عن لقطته «عين النحلة».

واستطاع شيرياث الذي فاز بـ1000 دولار، أن يعبّر عن علاقة الأب والابن خلال فترات الحجر الصحي وما فرضته جائحة «كورونا» من تغيير في أنماط الحياة، إذ يُظهر عبر عدسته مدى الانسجام الذي يعيشانه خلال إعدادهما لكوب شاي بالليمون والنعناع، لتحظى الصورة بإعجاب لجنة التحكيم التي وصفتها بأنها لقطة إبداعية وظّفت البخار والمكونات المستخدمة في صنع الشراب كعناصر رئيسة بالاستناد إلى خلفية معتمة منحت العمل بعداً جذّاباً.

أما فاجوتاج الفائز فأكد بلقطته التي فاز بها بجائزة 750 دولاراً، أن البيت يمكن أن يكون امتداداً للعالم الخارجي ولعوالم الطبيعة والبرية، إذ أبدع في توثيق زيارة «نحلة» له داخل منزله، من خلال التقاط صورة مقرّبة لعينها مستعيناً بعدسة متخصصة «مايكرو».

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