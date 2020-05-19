بالصور..جسر يثير استياء ودعابات مصريين: "بانزينة ع البلكونة"

المصدر: القاهرة-رويترز

إذا مد أسامة فايز ذراعه من شرفة بيته يمكن أن يلمس الجسر العلوي الذي يشق الطريق وسط منطقة ذات كثافة سكانية عالية في مدينة الجيزة الواقعة قبالة القاهرة على الضفة الغربية لنهر النيل.

أثار قرب الجسر الشديد من الشقق السكنية الغضب والتعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث انتشرت عشرات من الدعابات والتعليقات الساخرة، وتندر البعض بأن سكان العمارات المجاورة للجسر الذي يمثل جزءا من طريق جديد يمكنهم بيع البنزين وإمدادات أخرى للسيارات العابرة. وقال أحدهم "أفكر في ان استثمر وافتح محطة بانزين على البلكونة للسيارت العابرة".

قال فايز (44 عاما) الموظف بأحد البنوك،و وهو يمد يده ليلامس الأسياخ الحديدية البارزة من هيكل الجسر غير المكتمل إنه عندما بدأ بناء الجسر قبل عام طمأن مسؤولون السكان أنه سيكون بعيدا عنهم مسافة أربعة إلى خمسة أمتار.

وقالت المحاسبة فيفيان يوسف إن الوضع في الحي ساء بفعل تجاوزات البناء وهو وضع يشبه الأوضاع في كثير من أحياء القاهرة.وقبل بناء الجسر كانت فيفيان (36 عاما) تستطيع رؤية طفليها من شرفتها وهما ينزلان من الحافلة المدرسة. وتقول "أنا الآن مش شايفة الشارع خالص".



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