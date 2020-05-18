مركز الفلك الدولي: الأحد أول أيام عيد الفطر

المصدر: أبوظبي- الامارات اليوم

توقع مركز الفلك الدولي أن يكون الأحد الموافق 24 مايو الجاري هو أول أيام عيد الفطر السعيد في معظم الدول الإسلامية التي بدأ شهر رمضان المبارك فيها في 24 أبريل الماضي في حين تتحرى الدول التي بدأت الشهر الفضيل 25 أبريل هلال العيد يوم السبت القادم.

وقال عودة مدير المركز محمد شوكت في بيان له اليوم إن رؤية الهلال يوم الجمعة القادم مستحيلة في جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس وعليه ستكمل الدول التي يوافق يوم الجمعة فيها 29 رمضان عدة الشهر الفضيل 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو، أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت فإن رؤية الهلال ممكنة من شرق العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب فقط في حين أن رؤيته بالعين المجردة صعبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا إلا أن الهلال يمكن رؤية بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية، وعليه يتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 مايو الجاري أيضا في حين أنه قد يكون يوم الإثنين في باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال السبت من هذه المناطق بالعين المجردة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الفقهاء والفلكيين يرون أنه لا داعي لتحري الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة من المناطق التي يغيب فيها القمر قبل الشمس لأن القمر غير موجود في السماء وقتئذ وعليه فإن رؤية الهلال مستحيلة في ذلك اليوم استحالة قاطعة من تلك المناطق وهذا معروف مسبقا من خلال الحسابات العلمية القطعية.

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