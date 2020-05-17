7 علامات في حي دبي للتصميم تنتج ملابس حماية طبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انضم حي دبي للتصميم إلى حملة #AThread4Cause من مجلس الأزياء العربي، والتي تهدف لمقاومة جائحة «كوفيد-19»، عبر تجهيز 13 ألف رداء حماية طبي. وتشارك بالمبادرة سبع شركات عاملة ضمن «الحي»، تحولت من إنتاج الأزياء الراقية وملابس السهرة إلى ملابس طبية واقية، وأقنعة الوجه الجراحية المخصصة للعاملين الطبيين بالخطوط الأمامية.

وسيصنع سبعة شركاء، مع أكثر من 50 خياطاً، ملابس طبية معتمدة. من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «يسرنا دعم المبادرة، كون الحي الوجهة الرئيسة للتصميم والابتكار في الشرق الأوسط، إذ نهدف إلى الاشتراك بجهود حماية العاملين في قطاع الصحة، من خلال الإسهام في بناء مخزون الإمارات من الملابس والأقنعة».

وأضافت: «جذب المواهب ورعايتها يربطان مجتمعنا، ويجعلانه قادراً على التماهي مع رؤية الإمارات، الرامية لتعزيز المعرفة والإبداع. وما رأيناه اليوم هو ما يمكن أن تحققه إرادة المجتمع، ويظهر قدرة حي دبي للتصميم على إنجاح المبادرة وتسهيل التعاون بين أفرادها معاً بطريقة تشكل شهادة على التفاني والروح الإبداعية والكرم في مجتمعنا».

من ناحيتها، قالت ياسمين يحيى، المؤسس والمدير الإبداعي لشركة Maison Yeya، التي أدت دوراً أساسياً في العمل على المشروع منذ إنشائه: «نواجه ظرفاً غير مسبوق، ولقد عملت الإمارات بجهد كبير لمعالجة الوضع الحالي، والمجتمع الإبداعي على أتم الاستعداد لدعم هذه الجهود، فمن واجبنا أن نقف متضامنين ضد هذا التحدي».

مبادرة مجلس الأزياء العربي تهدف إلى تجهيز 13 ألف رداء.

ياسمين يحيى:

«المجتمع الإبداعي بدبي على أتم الاستعداد، ومن واجبنا أن نقف جميعاً متضامنين ضد هذا التحدي».

خديجة البستكي:

«ما رأيناه من استجابة لـ(المبادرة) شهادة على التفاني، والروح الإبداعية، والكرم في مجتمعنا».

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