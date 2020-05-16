يقود منذ 15 سنة بدون رخصة

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

أوقفت الشرطة الألمانية رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً بسبب تجاوزه حدود السرعة المقررة، واكتشفت أنه كان يقود طوال سنوات بدون رخصة.

وتم إيقاف الرجل، أمس الجمعة، بالقرب من مدينة فورتسبورج بجنوب ألمانيا، وعندما طلبت الشرطة منه أوراقه الرسمية، اعترف بأنه كان يقود بدون رخصة منذ عام 2005.

وذكرت الشرطة أن الرجل فقد رخصة القيادة الخاصة به بسبب انتهاكه لقانون استخدام المواد المخدرة.

وفي وقت اعتقاله، كان الرجل يقود السيارة بسرعة 104 كم/ساعة في منطقة لا ينبغي فيها تجاوز 70 كم/ساعة.

ويواجه الرجل اتهامات بتجاوز السرعة المسموح بها خلال القيادة والشرب تحت تأثير الكحول والقيادة بدون رخصة.

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