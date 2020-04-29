قرار جميل.. سعوديون يصفون إعادة فتح مراكز التسوق

المصدر: الرياض - رويترز

أُعيد بشكل جزئي فتح مراكز التسوق في السعودية اليوم الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساء، للمرة الأولى منذ فرض حظر تجول كامل على معظم السكان في المملكة.

وأُعلن التخفيف الجزئي لحظر التجول الكامل يوم الأحد الماضي، في أمر ملكي سمح بعودة بعض الأنشطة بما في ذلك محال تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية مع رفع حظر التجول من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء حتى 13 مايو المقبل.

وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما. كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص. ويجب تعقيم مراكز التسوق كل 24 ساعة، ولا يُسمح بدخول الأطفال دون سن 15 عاما.

وعبر متسوقون لـ«رويترز» عن سعادتهم بتمكنهم من شراء لوازمهم الضرورية. وقالوا إنهم فوجئوا بقلة عدد المترددين على مراكز التسوق.

وقالت المتسوقة نجود الشمري «قرار جميل، ويعني واخدين الاحتياطات كالجلفز (القفازات)، الكمامة، المعقم، المسافة بين كل شخص، وفحص الحرارة أول ما تدخلين المول، فيعني سلامة المواطن فوق كل شي».

بينما أكد المتسوق فيصل القناص: «الفتح هذا أتاح لنا بطريقة محدودة وممتازة جدا إنه نحصل الأمور الضرورية واللي نحتاجها في حياتنا بشكل يعني، بشكل تقدر تقول علطول في نفس الوقت إنه نقدر نحصل عليها وبدون انتظار».

فيما أضاف سلطان يوسف «أشوف إن الكل ملتزم في الإجراءات الوقائية من الفيروس، والكل واخد كمامات، يوزعون كمامات على المداخل وكل شيء، وبنفس الوقت أشوف إنه ما فيه زحمة. كنت متوقع إنه بييجي زحمة، بس إنه كل واحد جاي عشان الحاجات الضرورية».

واستُبعدت مدينة مكة والأحياء التي عزلت سابقا للحد من تفشي فيروس كورونا من هذا التخفيف لتبقى تحت حظر التجول الكامل.

وسجلت السعودية حتى الآن 20007 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 و152 حالة وفاة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news