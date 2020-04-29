منتج «فلانتينو»: عادل إمام عُملة صعبة في عالم الكوميديا

المصدر: القاهرة ■د.ب.أ

قال المنتج المصري هشام تحسين، إن مسلسل «فلانتينو»، الذي يقوم ببطولته الفنان الكبير عادل إمام والذي يعرض حالياً في سباق رمضان، يتناول قضايا اجتماعية غاية في الأهمية تخاطب كل أفراد الأسرة، موضحاً أن الكوميديا داخل الأحداث متسقة مع الخط الدرامي الذى تم توظيفه بعناية.

وتعاون هشام تحسين مع الفنان القدير عادل إمام في مسلسل «عوالم خفية»، الذي عرض في شهر رمضان عام 2018، وحقق نجاحاً كبيراً وتصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال العام. وقال تحسين، إن الفنان القدير عادل إمام «عملة صعبة في عالم الكوميديا الهادفة»، مضيفاً: «الزعيم من الفنانين العرب القلائل الذين ينتظر الجمهور عرض أعمالهم من الخليج إلى المحيط».

وأرجع تحسين نجاح مسلسلات عادل إمام إلى خبرة الأخير الطويلة في الفن، إذ «يجيد انتقاء ما يقدمه لجمهوره ويخاطب وجدانه ويناقش مشكلاته وقضاياه، ولذلك نجد أن كل أعماله ناجحة جماهيرياً وتحقق نسبة مشاهدة عالية؛ سواء عرضت خلال شهر رمضان أو بعد انتهاء الشهر الكريم». وتابع «إنتاج مسلسل لعادل إمام للمرة الثانية له طابع خاص كما أن وجود رامي إمام، مخرج المسلسل، عامل كبير في النجاح، فهو قائد السفينة»، مشيداً بأجواء العمل مع عادل إمام.

وعن الظروف الإنتاجية للمسلسل، قال تحسين: «العمل تكلف إنتاجياً لأننا كشركة لا نبخل على أعمالنا ونستهدف دائماً الأفضل في كل المراحل، سواء اختيار النجوم المشاركين أو مواقع التصوير والديكور والملابس وما شابه». ونفى استمرار تصوير العمل كما هي الحال في بعض المسلسلات الأخرى خلال شهر رمضان، مؤكداً: «لقد انتهينا من التصوير نهائياً قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، لذلك لم نضغط مواعيد التصوير، وكل مشهد نال ما يستحقه من وقت وجهد ومال، ولم نكن على عجالة أبداً». وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «نور عبدالمجيد» (عادل إمام) الشهير بـ«فلانتينو»، الذي يمتلك مدارس دولية وتشاركه زوجته (دلال عبدالعزيز) وتدب بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل، لتبدأ المفاجآت من كل منهما. مسلسل «فلانتينو» من إنتاج شركة «ماجنوم»، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته أيضاً نخبة من نجوم الفن في مصر، مثل داليا البحيري، وسمير صبري، ورانيا محمود ياسين، وحمدي الميرغني، وطارق الإبياري، وسليمان عيد، ومحمد كيلاني.

انتهينا من التصوير نهائياً قبل ظهور فيروس كورونا المستجد.

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