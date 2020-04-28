«الشيخ الأخضر» ضيف «سلامة الطفل» على «إنستغرام»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف إدارة سلامة الطفل، في الشارقة، الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي المستشار البيئي لحكومة إمارة عجمان، والمعروف بلقب «الشيخ الأخضر»، في جلسة حوارية بعنوان «أطفال ملهمون» تديرها الإعلامية ديالا آل علي، للحديث حول أهمية بناء حوارات تحفيزية بين الأهل وأطفالهم.

وتناقش الجلسة محاور عدة لمساعدة الأهل على استثمار أوقات أطفالهم وتنظيمها في أمور تسهم في تعزيز وتقوية الجوانب الإيمانية لديهم، وتشجيعهم على تحمل المسؤولية والقيام بأنشطة لتنمية مواهبهم مثل حفظ القرآن، والقيام بأنشطة متنوعة مثل العمل على الكتيّبات التوعوية، ومساعدة الوالدين في إعداد الطعام والترتيب، وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى تقديم نصائح للأهل حول كيفية ضبط النفس والتحكم بالأعصاب عند التعامل مع أطفالهم أثناء الحجر المنزلي في ظل مواجهة العالم لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الاستضافة التي تقام (عن بعد)، عبر بث حي ومباشر على حساب إدارة سلامة الطفل على صفحتها على «إنستغرام»، حيث تفتح المجال أمام أولياء الأمور والراغبين بالمشاركة وحضور الحوار ومتابعة صفحة إدارة سلامة الطفل على «إنستغرام» (@childsafetyuae).

وتقول مدير إدارة سلامة الطفل هنادي صالح اليافعي: «الفترة الحالية وضعت الأهل أمام ضغوط وتحديات والتزامات كبيرة، فأصبح البيت هو المدرسة والحديقة وملعب الرياضة، ما حتم على الأهل أن يشاركوا أبناءهم في جميع هذه الجوانب».

والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي هو المستشار البيئي لحكومة إمارة عجمان، والرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية. وهو سفير دولي للمسؤولية الاجتماعية، ومدرب ملهم لبرامج القيادة والتغيير، قدم الكثير من البرامج التدريبية المؤسسية والجماهيرية والتطوعية محلياً وعالمياً في مجالات متعددة.

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