عابد فهد يبدأ «الساحر» باعتذار واعتراف

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

تعرض قناة أبوظبي مسلسل «الساحر»، من بطولة عابد فهد، وسيناريو وحوار حازم سليمان، وهو عمل يعتمد فكرة الصراع بين ماضي البطل وحاضره.

وتبدأ أحداث المسلسل باعتذار واعتراف من مينا (الذي يلعب دوره عابد فهد) خلال استضافته في برنامج مباشر، لعدم خبرته بالتنجيم، وأن ما كان يقوله سابقاً ما هو إلا كذب ومحض خيال ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وتقطع القناة بث الحلقة فوراً ليواصل اعترافاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتقوم مجموعة من الناس باختطافه، ثم تعود الحلقة إلى تفاصيل بداياته قبل سنوات عدة.

وتدور أحداث القصة حول شخصية «مينا» الرجل الذي كان ينتمي إلى طبقة شعبيّة مُتوسّطة، دخل وبمحض المصادفة إلى عالم الكبار ليغير مسار حياته، ويصبح منجماً وساحراً يجتذب القلوب بمُساعدة «كارمن» البصارة، وليتحكّم بمُجتمع لا ينتمي إليه، ويُصبح سيّد اللعبة، ويواجه مينا خلال الحلقات صراعاً بين ماضيه البائس ومستقبله غير المعروف.

كما تتسم شخصية كارمن (التي تلعب دورها الفنانة ستيفاني صليبا) بأنها امرأة قويّة يُحرّكها الغدر لتُغيّر حياة الناس من حولها، مثلما غيّرت حياتها ضمن ظروف غريبة وخارجة عن المألوف.

ويضم مُسلسل الساحر إلى جانب عابد فهد، وستيفاني صليبا، مجموعة من وجوه الدراما العربيّة، ومن أبرزهم، عبدالهادي الصبّاغ، ومحمّد حداقي، ورنين مطر، ورودريغ سليمان، وجورج شلهوب، وغريس قبيلي، وسلطان ديب، وجوي خوري، ورشا بلال، وفيلدا سمور، وجورج قبيلي، وطارق الصباغ، وهو من تأليف سلام كسيري، وإخراج محمّد لطفي.

ويمكن للجمهور متابعة جميع برامج ومسلسلات الشبكة من خلال خدمة «Catch up»، إلى جانب تطبيق «ADTV» المتوافر على متجري «آبل» و«غوغل بلاي»، الذي يتيح متابعة قنوات «أبوظبي» و«الإمارات» و«دراما»، إلى جانب خدمة البث على «أندرويد تي في» «وآبل تي في».

«مينا» دخل عالم الكبار بالمصادفة ليغير مسار حياته.

ستيفاني صليبا في دور كارمن امرأة قويّة يُحرّكها الغدر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news