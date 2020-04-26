آيسلندا: إلغاء صيد الحيتان الصيف المقبل

المصدر: ريكيافيك - د.ب.أ

تقرر إلغاء صيد الحيتان في آيسلندا، هذا الصيف، بسبب المخاوف بشأن فيروس «كورونا»، حسب ما أعلنت شبكة «آر يو في» التلفزيونية الآيسلندية، أول من أمس.

ولن تقوم شركة «هفالور» المتخصصة في صيد الحيتان، وهي الشركة الوحيدة التي تصطاد حيتان الزعانف والمينك لتصديرها إلى اليابان، بصيد الحيتان أو معالجة لحوم الحيتان في آيسلندا هذا الصيف، للعام الثاني على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيان لوفتسون، إن متطلبات التباعد الاجتماعي، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جعلت معالجة الحيتان في آيسلندا «مستحيلة تقريباً».

وأوضح أن العاملين في محطة صيد الحيتان يحتاجون إلى العمل «على مسافة قريبة جداً معاً»، وسيتعين وضعهم جميعاً في الحجر الصحي، إذا تأكدت إصابة أي شخص بفيروس «كوفيد-19».