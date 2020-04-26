"أريد استعادة حياتي"..ألمان يعترضون على إجراءات العزل

المصدر: برلين - رويترز

اشتبكت قوات مكافحة الشغب الألمانية في وسط برلين، مع عشرات المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على توقف الحياة الطبيعية بسبب إجراءات العزل العام لمنع تفشي فيروس كورونا.

وردد المتظاهرون هتاف "أريد استعادة حياتي" وحملوا لافتات كتبوا عليها عبارات "حماية الحقوق الدستورية"، وقالت الشرطة على تويتر إنها ألقت القبض على ما يزيد على 100 شخص.

وشأن عشرات البلدان حول العالم، وضعت ألمانيا قيودا صارمة على النشاط العام للحد من تفشي فيروس كورونا وفرضت إجراءات عزل عام منذ 17 مارس الماضي.

وسجلت ألمانيا خامس أعلى إجمالي عدد إصابات بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، ومع ذلك فقد نجحت في إبقاء وتيرة الوفيات منخفضة نسبيا بعد البدء مبكرا في إجراء اختبارات واسعة النطاق للكشف عن الفيروس.