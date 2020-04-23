إسبانيا تعتذر من الأطفال: سامحونا لأننا أرغمناكم على البقاء في البيت

المصدر: مدريد-أ ف ب

طلب مسؤول إسباني رفيع "السماح" من الأطفال الذين اضطروا لملازمة المنزل منذ منتصف مارس بسبب الماضي تدابير الحجر المنزلي وسيصبح في إمكانهم الخروج اعتبارا من الأحد.

وقال بابلو إيغليسياس نائب رئيس الوزراء الإسباني إن "هذا الحجر المنزلي لم يكن سهلا البتة لكم. لقد اضطررتم للتوقف عن ارتياد المدرسة والكف عن رؤية الكثير من الأصدقاء وأفراد عائلتكم، لقد اضطررتم للعب في المنزل من دون التمكن من الخروج إلى الشارع".

وأضاف هذا المسؤول الإسباني "لأجل هذا كله، نطلب منكم السماح ونشكركم على كل ما فعلتموه سامحونا لاانا راغمناكم على البقاء في البيت".

كذلك اعتذر إيغليسياس عن اللغط الذي حصل لدى إعلان الحكومة تخفيف قيود الحجر المنزلي على الأطفال. وقال "أطلب منكم السماح لأننا خلال الأيام الأخيرة في الحكومة لم نكن واضحين بالقدر الكافي عندما كان علينا أن نشرح لكم كيف ستتمكنون من الخروج".

واضطرت الحكومة بعد سيل الانتقادات إلى التراجع عن إعلانها بأنها ستسمح بخروج الأطفال من المنزل للتنزه، بعد بضع ساعات من إعلانها أنهم سيتمكنون من الخروج فقط لمرافقة شخص بالغ في الحالات القليلة المسموح بها مثل التوجه إلى السوبرماركت أو الصيدلية.

وتشكل إسبانيا ثالث أكثر بلدان العالم تضررا جراء وباء كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، مع أكثر من 22 ألف وفاة. وتخضع البلاد منذ 14 مارس إلى تدابير حجر منزلي صارمة مُددت حتى التاسع من مايو المقبل.

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