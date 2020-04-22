25 بلداً جديداً تصلها «أبل ميوزيك»

المصدر: سان فرانسيسكو - أ.ف.ب

أطلقت مجموعة «أبل»، أمس، منصّتها الموسيقية «أبل ميوزيك» في 25 بلداً جديداً في أكبر عملية توسيع لخدماتها في غضون عقد، موفرة كذلك خدمات أخرى لها في أسواق جديدة. وبذلك باتت «أبل ميوزيك» متاحة في 167 بلداً، من بينها 25 دولة إفريقية جديدة. وأعلنت «أبل» كذلك توسيع خدمات «آب ستور» و«آي كلاود» لتشمل 20 بلداً جديداً.

وبات بعض خدمات «أبل» متاحة تالياً في 175 بلداً عبر العالم.

ومن شأن هذه العملية السماح بتعزيز الانتشار العالمي لخدمة «أبل ميوزيك» وهي ثاني أكبر منصّة للبث الموسيقي التدفقي. وكانت هذه الخدمة تضم نحو 60 مليون مشترك في يونيو الماضي، بحسب مسؤول في الشركة. في المقابل، بلغ عدد المشتركين في خدمة «سبوتيفاي» أقل 124 مليوناً في نهاية عام 2019