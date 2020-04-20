استهلك طعاما بآلاف الدولارات... القبض على رجل قضى 4 أيام في مطعم بسبب الحظر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على رجلا اقتحم مطعما مغلقا بسبب الحظر المفروض نتيجة تفشي فيروس كورونا وعزل نفسه به لمدة 4 أيام، مستهلكا طعاما وشرابا تقدر قيمته بآلاف الدولارات.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، ألقت الشرطة في مدينة "نيو هيفن" بولاية كونيتيكت الأمريكية، هذا الأسبوع، القبض على رجل لويس أنخيل أورتيز ويبلغ من العمر 42 عاما، داخل مطعم تم إغلاقه مؤقتاً بسبب انشتار فيروس كورونا.

ووفقا للشرطة، "استهلك الرجل طعاما وشرابا تقدر قيمته بعدة آلاف من الدولارات، مستمتعا بهم بشكل مجاني".

من جانبه، قال مدير المطعم المغلق إنه "توقف أمام زجاج مطعمه، وفوجئ برؤية شخص ينام بداخله، فقام باستدعاء الشرطة".