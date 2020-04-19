جزائريون يحولون أدوات الغوص إلى أقنعة أوكسجين لمرضى "كورونا"

المصدر: الجزائر- رويترز

يقوم أطباء متطوعون في الجزائر بتحويل أقنعة وأنابيب الغوص إلى أقنعة أوكسجين للمصابين بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن فيروس "كورونا" في المستشفيات. واستلهم الأطباء مشروعا مماثلا في إيطاليا، فاستبدلوا الجزء الأسفل من أنبوب الغطس بموصل تنتجه طابعة ثلاثية الأبعاد يمكن أفراد الطاقم الطبي من توصيل القناع بجهاز التنفس الصناعي. ويمكن توصيل عدة أقنعة بجهاز تنفس صناعي واحد مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على أجهزة التنفس الصناعي في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات. والغرض الرئيسي الآخر من هذا القناع هو تجنب أو تأخير احتياج المرضى للوضع على أجهزة التنفس الصناعي. وأطلق الأطباء المتطوعون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع أكبر عدد ممكن من أنابيب وأقنعة الغطس ويقومون بشراء بقية ما يحتاجون إليه.

وقال الطبيب خليل عبد الصمد "ندعو كل من يملك أنابيب وأقنعة غطس أن يتبرع بها لنا لنتمكن من تحويلها وإنقاذ حياة الناس". وسجلت الجزائر حتى الآن 2534 حالة إصابة بالمرض و367 حالة وفاة بسببه.