رضيع عمره 29 يوماً..أصغر ضحايا "كورونا" في العالم

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

رغم الاعتقاد السائد أن الاطفال بمأمن من كورونا، إلا أن كثير من الإصابات لأطفال في أرجاء العالم أكدت مدى خطأ هذا الإعتقاد. أحدث هذه الاصابات كانت لرضيع يبلغ من العمر 29 يوما، وأدت مضاعفات الإصابة إلى وفاته، اليوم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. ويعتقد أن هذا الرضيع حديث الولادة أصغر ضحايا فيروس كورونا في العالم.

وتوفي المولود من جراء مضاعفات ما يعرف بـ"الإنتان"، وهي حالة خطيرة تصيب الإنسان، نتيجة استجابة جسمه لعدوى خارجية، ويطلق الجسم في العادة مواد كيميائية في مجرى الدم لمحاربة العدوى.

ويحدث "الإنتان"، عندما تكون استجابة الجسم لهذه المواد غير متوازنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف أجهزة عضوية وقد يتطور الأمر إلى الوفاة.

لكن الغريب في حالة المولود الفلبيني أن "الإنتان" يحدث مع المواليد الذين تزيد أعمارهم عن 90 يوما.

وكان فيروس كورونا أزهق أرواح العديد من حديثي الولادة خلال الفترة الأخيرة، إذ توفي في أواخر مارس الماضي رضيع أميركي يبلغ عمره 42 يوما.