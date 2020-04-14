(بالصور).. كورونا ينال من الأخضر واليابس: إعدام 1.2 مليون وردة يومياً في روسيا

المصدر: موسكو - رويترز

نالت أزمة تفشي فيروس كورونا من الأخضر واليابس.. فيعدم مزارعو الزهور في روسيا أكثر من مليون وردة يومياً بسبب كساد المبيعات، ويتوقعون الأسوأ مع استمرار إجراءات العزل الذاتي في البلاد.

ومع صدور أوامر بإغلاق المتاجر التي تبيع منتجات غير ضرورية، تجاهد متاجر بيع الزهور مثل غيرها من أجل البقاء فتلجأ للبيع عن طريق الإنترنت في محاولة لتعويض جزء من الدخل المفقود. وليس هناك مجال للتخزين في ظل هذه الظروف.

وفي بلد يهتم بالزهور حتى إن بعض متاجرها تفتح على مدار الـ24 ساعة، أفاد اتحاد المشاتل الروسي بأنه يجري إعدام 1.2 مليون وردة يومياً.

وقالت مديرة وصاحبة مشتل بودوسينكا، يوليا تشاريشكينا، لـ«رويترز»: «تدمع عيوننا لأننا مضطرون للتخلص منها، تكون متفتحة ومفعمة بالحياة».

وأضافت أن الطلب على زهور شركتها انخفض من 50 ألفاً إلى 5000 في اليوم. وانخفض الطلب في بعض الأيام إلى 1000، ما اضطر الشركة لتدمير 200 ألف زهرة كانت موجودة وكل الانتاج الجديد منذ بدء إجراءات العزل العام.

ولجأ المنتجون إلى الإنترنت في محاولة لدعم المبيعات وعرضوا أسعاراً مخفضة للغاية وإعلانات تمس المشاعر. لكن خفض الأسعار قلل الأرباح وعرض العاملين والشركات للخطر.

