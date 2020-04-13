دروس تأمل عبر «الإنترنت» للتحكم في مستويات التوتر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة «فيتنس فيرست»، سلسلة من دروس التأمل عبر الإنترنت، والتي يمكن للجميع مشاهدتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك للتركيز على صحتهم الذهنية والنفسية في وقت واحد. وأشارت المجموعة المتخصصة في اللياقة البدنية، إلى أنه سيتم تحميل جلسات التأمل كل يوم ثلاثاء في التاسعة مساء على صفحات فيتنس فيرست الشرق الأوسط على مواقع يوتيوب وإنستغرام وفيس بوك، حيث تدعو الأصدقاء والعائلات للانضمام إلى الحصة في الوقت ذاته من داخل منازلهم.

وتشمل الجلسة التي تمتد من 15 إلى 30 دقيقة كلمات هادئة ومريحة، وتقنيات التنفس، وتهدف إلى المساعدة في تخفيف التوتر وتحسين التركيز والتواصل بشكل أفضل وتشجيع الناس على أن يكونوا أكثر لطفاً مع أنفسهم، خصوصاً خلال هذه الفترة.

ويُعد التأمل ممارسة ذهنية وتقنية لتدريب الانتباه والوعي، من أجل المساعدة على تركيز الذهن. ويتضمن فوائد طويلة الأمد مثل المهارات المعتادة للتحكم في العواطف والتحكم في مستويات التوتر. وتهدف حصص التأمل إلى تصفية الذهن وتنظيم الأفكار، مع تمكين المشاركين من مراقبة مشاعرهم دون أي أحكام، وبالتالي الوصول إلى حالة ذهنية قوية.

وتعزّز ممارسة التأمل أيضاً عمليات التفكير التي يمكن أن تساعد في تعزيز الحالة المزاجية ودعم الرفاهية، وكل ما هو مطلوب هو وجود مكان هادئ ومريح.

الجلسات تبث كل يوم ثلاثاء في التاسعة مساء.

حصص التأمل تهدف إلى تصفية الذهن وتنظيم الأفكار.