خلال الحجر المنزلي: بريطاني يعثرعلى شيء غريب مدفون في حديقته

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

في وقت الحجر يبحث الناس عن أي شيء ليشعل وقت الفراغ الكبير الذي طرأ على حياتهم. البريطاني. جون برايشو لايختلف عن عشرات الألاف من البريطانين المحجورين، إلا أنه عندما شرع في العناية بحديقة منزله الخلفية، كسبيل لشغل الوقت، لم يتوقع المفاجأة التي كانت بانتظاره تحت الأرض.

فقد عثر الرجل على سيارة قديمة من طراز "فورد بوبيولار" تعود إلى فترة الخمسينيات من القرن العشرين مدفونة تحت الارض، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال برايشو، الذي يعيش في بمنطقة "وست يوركشير": "إنه ليس بالشيء العادي الذي تجده كل يوم.. إنها سيارة وسط حديقتي بالضبط". ومضى قائلا: "إنه لأمر غريب كيف أنها مدفونة هناك". وناشد برايشو أي شخص لديه معلومات بشأن كيف انتهت السيارة إلى هناك أن يتصل به.

وقال إن السيارة، وهي رمادية اللون، لا تزال في حالة سليمة إجمالا، إذ مازالت تحتفظ بالمحرك ولوحة التسجيل. وتابع: "أود أن أتمكن من إخراج السيارة، لكن لا أظن أن بإمكاني القيام بذلك باليد".

السبب في دفن السيارة هناك يظل لغزا محيرا، لكن إحدى النظريات تذهب إلى أنه في خمسينيات القرن العشرين انخفضت أسعار الفولاذ انخفاضا كبيرا، لدرجة أنه كان يتعين على من يرغب في التخلص من خردة أن يدفع مقابل نقلها إلى خارج المنزل.

ولم يتوفر سوى القليل من المعلومات عن السيارة ذاتها، لكن الاقتراح الآخر هو أن السيارة ربما كانت عربة عسكرية.