رحيل الفنان عبدالرحمن أبوالقاسم عن 78 عاماً

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

توفي اليوم، الفنان القدير عبدالرحمن أبوالقاسم، عن عمرناهز الـ 78 عاماً، تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من الأعمال الفنية في المسرح والتلفزيون والسينما.

الفنان الراحل سوري من أصل فلسطيني، ولد في صفورية بفلسطين عام 1942، ثم هاجر عام 1948 مع عائلته إلى سوريا.

بدأ مسيرته الفنية من المسرح المدرسي، لينتقل بعدها إلى عدد من الفرق المسرحية. قدم الراحل العشرات من الاعمال المسرحية البارزة، وترك بصمة كبيرة في مسيرة المسرح العربي.

كما قدم في التلفزيون العديد من المسلسلات الشهيرة منها: "أبو فراس الحمداني، غضب الصحراء، الجوارح، البواسل، صراع على الرمال، حائرات، خاتون، عطر الشام، طوق البنات، المهلب بن أبي صفرة".

ومن أبرز تجاربه السينمائية: "صهيل الجهات، بستان الموت، زهر الرمان، موكب الإباء، الهوية".