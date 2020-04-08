روسيا: تجارب لقاح "كورونا" على 180 متطوعا يونيو المقبل

المصدر: موسكو-أ ف ب

أبلغ رئيس مركز أبحاث حكومي في روسيا الرئيس فلاديمير بوتين، أنّ مختبراته جاهزة لإجراء تجارب سريرية على البشر للقاح تجريبي ضدّ فيروس كورونا اعتباراً من نهاية يونيو المقبل.

وقال رئيس مركز فيكتور لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، رينات ماكسيوتوف إنّ مختبره اقترح مرحلة أولى من التجارب السريرية لثلاثة لقاحات على 180 متطوعاً بدءاً من يونيو المقبل.

وكشف ماكسيوتوف عن جاهزية مختبراته لإجراء هذه التجارب خلال لقاء عبر الفيديو تمّ بين بوتين ورؤساء مراكز الأبحاث الروسية الكبرى.

وقال لبوتين إنّ "مجموعات من المتطوّعين قد تشكّلت"، مشيراً الى أنّ الكثيرين أبدوا رغبة بالمشاركة.

وأضاف "تلقّينا حتى الآن أكثر من 300 طلب" لأشخاص يريدون المشاركة في التجارب. وقال ماكسيوتوف إنّ علماء في مجمّع مختبرات سرّي يقع في منطقة كولتسوفو خارج مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا طوّروا العديد من نماذج اللقاحات الأولية.

ولفت الى أنّ هناك تجارب تجري حالياً على الفئران والأرانب وحيوانات أخرى لتحديد اللقاحات التي ستعطي أفضل النتائج بحلول 30 أبريل الجاري.

وأضاف أنّ مركز فيكتور خطّط لإجراء دراسات ما قبل الاختبارات بحلول يونيو، قبل إطلاق مرحلة التجارب على البشر.لكنّه أشار الى أنّ التجارب الأولى على البشر يمكن أن تبدأ في مايو "في حال أجازتها وزارة الصحة".