أحدث ابيضاض للحاجز المرجاني العظيم أكثر حدة وانتشاراً

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

ذكر علماء أستراليون أن الابيضاض الشامل للشعاب المرجانية لعام 2020 على الحاجز المرجاني العظيم، وهي العملية الثالثة في غضون خمسة أعوام كانت «أكثر حدة وانتشاراً» من الحالات السابقة.

وقال خبير الشعاب المرجانية، الذي كان من بين الذين أجروا الاستطلاع، تيري هيوز: «قمنا بمسح 1036 من الشعاب المرجانية من الجو، خلال الأسبوعين الأخيرين من مارس، لقياس مدى وشدة ابيضاض المرجان في جميع أنحاء منطقة الحاجز المرجاني».

وفي الشهر الماضي، قالت السلطة المسؤولة عن الموقع الشهير، إن «درجات حرارة البحر الأكثر دفئاً، أدت إلى فقدان شعاب مرجانية ضخمة».