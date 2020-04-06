حظر التجوّل يفرض كلمته على «رجالة البيت» في مصر

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بعد سلسلة من المناقشات، تم تغيير اسم مسلسل الفنانين أكرم حسني وأحمد فهمي «تيمون وبومبا» إلى «رجالة البيت»، إذ قرّرت أسرة العمل بالإجماع تعديل الاسم حتى لا يتم التعامل معه على أنه مسلسل أطفال، خصوصاً أن اسم الشخصيتين «تيمون» و«بومبا» من الشخصيات الكرتونية الشهيرة. ويصوّر المسلسل بعض مشاهده الداخلية حالياً - من بعد الفجر إلى ما قبل المغرب - بأحد استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة السادس من أكتوبر، بمصر، استعداداً لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

ونظراً لفرض حظر التجوّل المسائي في مصر، ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قرّر مخرج المسلسل تصوير المسلسل من السابعة صباحاً وحتى السادسة مساء، أي قبل موعد بدء الحظر بساعة، وذلك منعاً لحدوث أزمات للفنانين والفنيين أثناء مرورهم واختراقهم الحظر الذي يتطلب تصريحاً خاصاً ولا يُستثنى منه إلا فئات محدودة. وتدور أحداث مسلسل «رجالة البيت» في حلقات منفصلة، إذ يربط بين الحلقات البطلان الرئيسان فقط: أحمد فهمي وأكرم حسني، بينما تختلف كل حلقة من حيث القصة والأبطال.

ونشر الفنان أحمد فهمي، بوسترات رسمية للمسلسل، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام.

ولا يُعد المسلسل التعاون الأول بين أحمد فهمي وأكرم حسني، إذ شاركا معاً في عدد من الأعمال منها «ريح المدام» الذي تقاسما بطولته، وكذلك فيلم «كلب بلدي» الذي كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسني، وظهر الأخير أيضاً كضيف شرف مع فهمي في فيلم «الكويسين» وبمسلسل «الواد سيد الشحات»، كما ظهر فهمي كضيف شرف مع أكرم حسني في أولى بطولاته الدرامية المطلقة بمسلسل «الوصية».

أسرة العمل قرّرت تغيير اسم «تيمون وبومبا».

حلقات منفصلة يجمع بينها بطلا العمل.