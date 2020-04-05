إلغاء أكبر مهرجان للجاز في مونتريال

المصدر: مونتريال - أ.ف.ب

أعلن منظمو أكبر مهرجان جاز في مونتريال وغيره من المهرجانات الشعبية التي تقام في هذه المدينة الكندية الناطقة بالفرنسية، أول من أمس، عن إلغائها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تبدأ هذه المهرجانات في 25 يونيو المقبل.

وقال المدير العام لمهرجان الجاز جاك بريمو: «لم يكن هذا القرار الذي اتخذ مع شركائنا والحكومة سهلاً، لكنه أصبح ضرورياً لحماية الجمهور والفنانين والموظفين».

وأضاف أن مهرجان «ذي فرانكوس دي مونتريال» الذي تنظمه الجهة نفسها وكان من المقرر إقامته في 12 يونيو المقبل، ألغي أيضاً. وتجذب المهرجانات الموسيقية الصيفية مئات الآلاف من الوافدين كل عام إلى ثاني أكبر مدينة في كندا.

كما أعلن منظمو مهرجان «جست فور لافز» الشهير الذي يقام عادة في أواخر يوليو، أنهم سيؤجلون العروض الكوميدية حتى الخريف.