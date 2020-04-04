بالصور.. شجرة وديناصور وموتى.. يتحدون الحجر بحيل مضحكة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

على الرغم من الظروف الصعبة التي يفرضها الحجر المنزلي، فإن العالم لا يخلو من الطرافة التي اتسم بها الكثيرون من الذين ضاقت بهم ظروف الحجر وقاموا بتحدي القوانين والنزول الى الشارع، ولم تخلُ آلاف حالات الخرق، التي سجلت حول العالم، من الوقائع والحالات الطريفة والغريبة أحياناً، بسبب الحيلة التي قام بها أصحابها للهروب من قبضة الشرطة.. بحسب صحف ووكالات أبناء عالمية.

ففي واقعة غريبة، قام رجل بريطاني بابتكار طريقة ماكرة للخروج من قيود الحجر الصحي، دون التعرض لأي عقوبات، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث لجأ إلى حيلة ارتداء زي شجرة، مستغلاً وجود العديد من الأشجار بالمنطقة للتخفي حولها للهروب من أنظار السلطات الحكومية هناك.

وأظهر مقطع فيديو، صوره الجار، قيام جارهم بالجلوس بجانب إحدى الأشجار وهو يرتدي زي شجرة، قبل أن يعبر الطريق بطريقة كوميدية ليأخذ هيئة شجرة بالطريق، ثم عاد مجدداً من خلال الزحف والدوران على الأرض، قبل أن يظهر مجدداً وهو يحمل شنطة يبدو أن بها بعض المشتريات التي قام باقتنائها من الخارج.

وفي إسبانيا كان الأمر أكثر طرافة، إذ رصدت كاميرات المراقبة شخصاً متنكراً في زي ديناصور، إذ استهدف رمي القمامة، ثم عاد أدراجه من جديد. وتحايل "الديناصور" على الشرطة لخرق حظر التجول لم يمر مرور الكرام، إذ قابلته إحدى سيارات الشرطة، حيث أظهر الفيديو تحدثه مع أحد الضباط.

وغرّد حساب الشرطة الرسمي: "يُسمح باصطحاب حيواناتكم الأليفة لقضاء حاجتها، في الحظر الجزئي، لكن هذا بالتأكيد لا يشمل الديناصورات".

والتحايل على قرارات حظر التجول أخذ منحى آخر تماماً في الهند، إذ تظاهر أربعة رجال بأنهم موتى، حتى لا يلقى القبض عليهم، في محاولة باءت بالفشل في النهاية.

وكشفت الشرطة الهندية أن السائق والأربعة رجال، سافروا أكثر من 160 كيلومتراً في سيارة الإسعاف، متجاوزين العديد من نقاط التفتيش بتظاهرهم بالموت، إلا أنهم كشفوا في نقطة التفتيش الأخيرة قبل الوصول إلى وجهتهم، ليلقى القبض عليهم.