بسبب "كورونا".. وفاة طيّار تولى تشغيل رحلة إلى نيويورك

المصدر: أزاد عيشو - دبي

توفي طيّار في الخطوط الجوية الكينية كان قد تولى مهمة إجلاء كينيين من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الصحة وفاة الكابتن داودي كيباتي يوم الخميس ما رفع عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب الفايروس إلى ثلاثة.

ووفقاً لصحف كينية فإن الكابتن كيباتي، كان مسؤولًا عن تشغيل إلى نيويورك يوم 24 مارس، وتبين أنه مصاب بالمرض بعد عودته، موضحة أن الطيار البالغ من العمر 61 عاماًَ دخل الحجر الصحي في فندق قريب من مطار جومو كينياتا الدولي فور هبوطه.

وقال شقيق الطيار إنه نقل إلى مستشفى نيروبي بعد تشخيص إصابته بالفايروس، وتوفي بعد ذلك بيومين، مضيفاً: "ثبت إصابته بالفايروس في اليوم الثامن بعد خضوعه لفحص طبي صارم".