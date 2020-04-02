«اختفاءات سعاد حسني الثلاثة».. غداً على «شاشة» الشارقة للفنون

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون، أخيراً، أحدث مبادراتها لبث برنامج الأفلام التابع لها على الإنترنت، ضمن عروض أسبوعية متاحة للجمهور، يقدم خلالها عدد من الأعمال المميزة وكلاسيكيات السينما الحائزة جوائز، التي هي جزء من مقتنيات المؤسسة أو بتكليف منها.

ويشمل برنامج المبادرة عرض فيلم «اختفاءات سعاد حسني الثلاثة» (2011) للمخرجة رانيا إسطفان، الذي يبث غداً في تمام الساعة 8:30 مساءً. يعاين الفيلم حياة الفنانة سعاد حسني إحدى أشهر نجمات السينما العربية، وهو جزء من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون.

يليه عرض لفيلم «الهبوط» (2019) للمخرج أكرم زعتري، في 17 أبريل الجاري، في تمام 8:30 مساءً.

ويتناول الفيلم تجربة ثلاثة أشخاص علقوا في الصحراء واستكشافهم لأحد المواقع المهجورة، وهو بتكليف من المؤسسة.

يشار إلى أن مؤسسة الشارقة للفنون عرضت، يوم الجمعة الماضي، فيلم «فتاة سوداء» (1966) للمخرج عثمان سمبين.

و ستنشر رابط كل فيلم على الموقع الإلكتروني التابع لها.

«المؤسسة» بثت، أخيراً، فيلم «فتاة سوداء» للمخرج عثمان سمبين.

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الجاري يعرض فيلم «الهبوط» (2019) للمخرج أكرم زعتري.