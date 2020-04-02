60 صحيفة أسترالية تودع الورق بسبب «كورونا»

المصدر: سيدني - أ.ف.ب

أعلنت مجموعة «نيوز كورب» الإعلامية‘ التي يملكها روبرت موردوك، أنها ستوقف صدور 60 صحيفة محلية أسترالية بنسخ ورقية، مع تلقي القطاع المأزوم أصلاً ضربة جديدة بتراجع إيرادات الإعلانات جرّاء وباء «كوفيد-19».

وقالت المجموعة إن «الصحف في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينز لاند وأستراليا الجنوبية، ستتوقف عن الصدور بنسخة مطبوعة، وستنتقل إلى الرقمي».

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في أستراليا، مايكل ميلر: «لم نتخذ القرار بخفة.. لقد تسببت أزمة فيروس (كورونا) في ضغوط اقتصادية غير مسبوقة، ونحن نبذل قصارى جهدنا للمحافظة على أكبر عدد ممكن من الوظائف». وأضاف: «أرغمنا على تعليق النسخ المطبوعة، بسبب التراجع السريع في إيرادات الإعلانات، إثر القيود على المزادات والإغلاقات بسبب الفيروس».