سجن مطرب شعبي في الأردن بتهمة إحياء حفل زفاف خلال حظر التجول

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أمر محافظ إربد شمال الأردن، الأربعاء، بسجن مطرب شعبي، كان قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 27 من شهر مارس، أي قبل عدة ايام، فيديو لحفل زفاف قال إنه أقيم في المدينة قبل فرض حظر التجول لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأثار نشر حفل الزفاف العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا في المحافظة، فيما قام المطرب بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن الحفلة أقيمت بتاريخ 20 من الشهر الماضي، أي قبل صدور قانون الدفاع وحظر التجول.

وأوضح المطرب أن “الحفل اقتصر على أشخاص من أقرباء العريس واستمر لأقل من ساعة”، لافتا إلى أن “الفيديو المتداول تم تنزيله على اليوتيوب بتاريخ 27 الشهر بعد أن تم إعادة مونتاجه”.

ودلَّل على ذلك بقوله أنه جاء برفقة أشخاص آخرين من مدينة اربد لمنطقة بعيدة عن المدينة وأنه ما كان بامكانه اختراق قرار الحظر نظرًا لوجود العديد من الدوريات الأمنية تقوم بالتدقيق على هويتهم.

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا عبر صفحاتهم مقطع فيديو لحفل زفاف في اربد على أنه أقيم يوم الجمعة الموافق 27 مارس.

وبحسب منصة “أكيد” الأردنية المعنية بتقصّي صحة الأخبار والتثبت منها، فإنه وفور تحميل مقطع فيديو عبر “يوتيوب” بتاريخ 27 مارس، أي خلال أيام حظر التّجوال والتجمعات ومنع إقامة الحفلات، تداوله العديد من ناشطي التواصل الاجتماعي مُعبّرين عن غضبهم تجاه هذا الاستهتار بالقوانين.

وتواصلت منصة “أكيد” مع عضو مجلس محافظة اربد، وهو صاحب البيت الذي أقيم فيه حفل زفاف ابن خالته، حيث أكّد أنّ حفل الزفاف قديم وبتاريخ يوم الجمعة 20-3 أي قبل يوم واحد من إعلان حظر التجوال واقتصر على عدد محدود من الضيوف لا يتجاوز العشرين شخصًا.

كما تواصلت “أكيد” مع عدد من الأشخاص المقرّبين للعائلة الذين أكّدوا صحّة الرواية، وأنّ الحفل الذي كان من المقرّر إقامته يوم الجمعة ٢٠ الشهر في إحدى قاعات الحفلات في محافظة إربد، كان قد أُلغيَ وأقيم بديلاً عنه حفل عائليّ، وبالتاريخ ذاته.

واستنكرت العائلة في بيان لها محاولة بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تضليل الرأي بتداول مقطع فيديو لحفل زفاف احد أبناء العشيرة على انه جرى حديثا وخلال أيام حظر التجوال.

وأوضحت، أن حفل الزفاف المشار إليه في الفيديو المتداول كان من المقرر أن يتم إجراؤه في احدى صالات الأفراح في العشرين من الشهر الحالي، وقبل صدور أمر الدفاع بحظر التجول، الا انه وحفاظا على السلامة العامة تقرر إلغاؤه وإبلاغ المدعوين بذلك.

وبينت العائلة انه جرى عمل حفل صغير اقتصر على عدد محدود جدا من أشقاء وأبناء عمومة العريس في منزله الكائن في بلدة الطيبة، وذلك حرصا منهم على مصلحة الوطن وسلامة المواطنين.

وأشارت إلى أن ما يدعيه البعض حول أن الفيديو المتداول والذي تضمن مقاطع من الحفل قد جرى خلال أيام الحظر ما هو إلا كلام عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.